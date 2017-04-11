Başkan Kadıoğlu: "Ak Parti Hükümeti 15 Yıl Boyunca İşadamları İçin Güvenli Bir Liman Oldu"

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Diyarbakırlı işadamlarıyla biraya gelerek, referandum la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kadıoğlu, "AK Parti hükümeti 15 yıl boyunca işadamları için güvenli bir liman oldu" dedi.



Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Diyarbakırlı işadamları ve kanaat önderlerinin Referandum ile ilgili istişare programına katıldı.



Referandum ile ilgili istişare programında konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Hiçbir iş adamı riskli bir ülkeye yatırım yapmaz. AK Parti hükümeti 15 yıl boyunca işadamları için güvenli bir liman oldu. Daha önce koalisyonlar yüzünden, Cumhurbaşkanı ve Başbakan kavgaları yüzünden bu ülkede ekonomik olarak ülkemiz sıkıntılar yaşadı. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için, sürekli büyüyen bir ekonomimiz olması için sistem değişikliğine gidiyoruz. 1960 ile 1980 yılları arasında hükümetlerin ortalama ömrü 1 yıldan fazla değildi. Durum böyle olunca ülke ekonomimiz sürekli çöküşe geçiyordu. Yani ülkemiz bir borç bataklığına sürükleniyordu. Bugün çok şükür böyle bir sorunumuz yok lakin bu durumun kalıcı olması, eskiden yaşanan kavgaların tekrar yaşanmaması için önümüzde çok önemli bir referandum süreci var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. 16 Nisan ülkemiz için, istikrarımız için, daha güzel bir Türkiye olacaktır" dedi.



İşadamı Mehmet Sinan Anar da yaptığı konuşmada, "Biz sanayici ve iş adamları olarak, yurt dışında temsilcilikleri olan firma sahipleri olarak, güçlü bir Türkiye, ülkemizin daha güçlü bir ekonomik yapısı olması için Evet diyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL