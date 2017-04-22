Başkan İsmail Baran: "En Önemli Hizmet Eğitime Yapılandır"

Körfez İlçe Müftülüğünün yetim öğrenciler yararına düzenlediği kermes Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'nın katılımıyla Tütünçiftlik Kültür Merkezinde açıldı.



Körfez İlçe Müftlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve tüm geliri yetim öğrencilere burs olarak aktarılan kermes, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde açıldı. Açılışa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Kermesin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, "Özellikle bizi tüm programlarda yalnız bırakmayan Başkanımız İsmail Baran ve eşi Bilge Hanım'a teşekkür ediyorum. Kermesimiz hayırlı ve bereketli olsun. Geliri, yetimlerimiz için harcıyoruz. Başka hiçbir yerde kullanılmıyor. 100'e yakın öğrencimize 9 ay süreyle burslar veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında, "100 yetimi sevindirmek yapılan hayırların en önemlisi ve büyüğü. Dört yıldır devam eden bu güzel etkinliğin kıyamete kadar devam etmesini arzu ediyorum. Şunu görüyoruz ki, ülkemizde ve ilimizde hayırlı işler her geçen gün artıyor. Hepimiz bu güzelliklere destek olmak zorundayız. Bizler de 2.850 öğrencimize burs veriyoruz. Eğitime özellikle yapılan yardımlar bizler için hizmetin en önemlisi. Ama asıl yapacağımız en önemli çalışma, toplumun iyi yetişmesini sağlamak olmalı. Bunu yaparsak geleceğimiz emin ellerde olur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ