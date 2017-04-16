Başkan Işık Oyunu Kullandı

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, oyunu, Tevfik Emin Başarı İlkokulu'nda kullandı.



Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün ülkemizin geleceği ile ilgili önemli bir yol ayrımındayız. Sonuç ne olursa olsun, halkımızın vereceği karara saygılı olmalıyız. Bugünden daha önemlisi ise yarın ne olacağıdır. Yarın ülkemizin tüm siyasilerinin sonuç ne olursa olsun birleştirici bir dil kullanması ve ayrıştırmak yerine bütünleştirme siyaseti için ilk adımı atmaları gerekmektedir. Barış dilinin ülkemize hakim olması gerekiyor. Türk Milleti olarak bu günlerin de üstesinden geleceğiz. Anayasa referandum unun ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Yarın aydınlık bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE