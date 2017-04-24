Başkan İmamoğlu, Teog Sınavına Girecek Öğrencilere Moral Verdi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerin eğitimini en ön plana alıyor. TEOG Sınavı'na girecek 8. Sınıf öğrencilerine motivasyon kahvaltısı düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde 564 öğrenciyi ağırladı. Başkan İmamoğlu, gençlere moral verdiği konuşmasında onlara başarılar diledi.



İlçenin eğitim standartını yukarılara taşıyan Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BEYGEM), başarısını motivasyon buluşmaları ile kutluyor. Bu kez TEOG Sınavı'na girecek olan 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen kahvaltıya Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde kahvaltıya katılan 564 öğrenci stres attı. BEYGEM Koordinatörü Göksel Gökçe'nin yaptığı konuşmadan sonra Başkan İmamoğlu'nun gençlere seslenişi onlara büyük moral oldu.



Başkan İmamoğlu, öğrencilerin uzun bir maratonda koştuklarını ve gelecekleri için çabaladıklarını belirterek, "Bugün atacağınız adımlar geleceğinizi netleştirecek. Başarıyı yakalamanız için sistemli bir çalışma planı yapmanız şart. Hepinizin gözlerinden ne kadar umutlu ve istekli olduğunu görebiliyorum. Emeklerinizi ve elde edeceğiniz başarıları şimdiden kutluyorum. Bugün yoğun akan günlerinize keyifli bir mola veriyoruz." diye konuştu. Program, müzikli eğlence ile devam etti. Gençler, gerçekleşen etkinlikle stres attı. - İSTANBUL