Başkan İmamoğlu, Belediye Personeli ile Hizmette 3'üncü Yılını Paylaştı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, döneminin 3'üncü yılında yapılan hizmetleri, World Point'te gerçekleşen 2016 Faaliyet Raporu Sunumu'nda belediye personeli ile paylaştı. Beylikdüzü'nü nitelikli bir geleceğe hazırladıklarını belirten İmamoğlu, "Yönetim felsefemizde emanete, doğaya, emeğe, kente, bilime, tarihe, değere ve farklılıklara saygı var" dedi. Tüm müdürlükler kapsamında son bir yıllık hizmetleri içeren sunum, çalışmaları somut bir tablo ile ortaya koydu.



Hizmette 3'üncü yılını geride bırakan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelinen noktayı yol arkadaşlarına anlattı. Beylikdüzü Belediye personeli ile Beykent World Point'te bir araya gelen Başkan İmamoğlu, son bir yılın özetini anlatan 2016 yılı Faaliyet Raporu sunumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki dönüşüm için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Etik ve ahlaki değerleri içermeyen hiçbir gelişme, gerçek bir gelişme değildir. Kamu kaynaklarının nasıl kullanılmasına dair ilkeli ve net bir tavır sergilenmek zorundadır" dedi.



Başkan İmamoğlu, 3 yıldır hizmet kalitelerini arttırmaya çalıştıklarını, ilçeyi 2030'a taşımaya hazırlandıklarını ifade etti. Vatandaş nezdinde şeffaf, açık, sorgulanabilir bir yönetim süreci gerçekleştirdiklerine dikkat çeken İmamoğlu, yaşam şartlarında en yüksek standartlara sahip olmak için hizmet ürettiklerini kaydetti. Etkinlikte ayrıca Uluslararası arenada dünyanın en iyi online reklam videosu seçilen Beylikdüzü Belediyesi'nin hazırladığı Cumhuriyet ve Demokrasi Filmi de izletildi. Büyük alkış alan video sonrası İmamoğlu, Türkiye'nin en çok huzura ve eşit yaşam koşullarına ihtiyacı olduğunu belirterek, aydınlık ve çağdaş bir gelecek için, özgür yarınlar için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL