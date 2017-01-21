Başkan İmamaoğlu, Hamamyolu Projesini Başarılı Buldu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.



Başkan Kurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Odunpazarı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hamamyolu Projesi hakkında da bilgi veren Başkan Kurt, proje ile Eskişehirlilere güzel bir ortam sunacaklarını belirtti. Başkan Kurt ayrıca Beylikdüzü Belediyesi'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Odunpazarı ilçesinin sosyal demokrat bir anlayışla yönetildiğinin fark edildiğini belirtti. Hamamyolu Projesinin oldukça başarılı ve güzel olduğunu ifade eden İmamoğlu, tüm engelleme çalışmalarına rağmen Başkan Kurt'un Hamamyolu Projesini gerçekleştireceğini ve Hamamyolu'nun cazibe merkezi olacağını söyledi. - ESKİŞEHİR