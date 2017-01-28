Başkan İlhan'dan Otogar Önerisi

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, Edremit'te yapılması gündemde olan Van otogarının Averek yolu yakınlarına yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.



İl binasında basınla bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, her zaman gündemlerinin Van olduğunu belirterek, kentin tüm sorunlarını yakından takip ettiklerini ve sorunların çözümü noktasında da parti teşkilatı olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Son günlerde Van'ın gündemini meşgul eden otogar konusunda parti olarak önerilerini basın mensuplarıyla paylaşan Başkan İlhan, "Şehrimizin giriş kapısı olan ve ilimize ilk defa gelen misafirlerimizin şehrimizle alakalı ilk izlenimini oluşturan otogar, maalesef Van'ımızın büyükşehir kimliğine yakışmamaktadır. Otogar yapımı ile ilgili geçmiş belediye döneminde Edremit'te sahile yakın bir yerde yapma konusu dile getirilmişti. Zaten TOKİ'ler, hastane ve havaalanından dolayı trafik konusunda ciddi sıkıntı yaşanan Edremit-Van arasındaki trafiği tamamen felç edecek olan bu projenin uygulanabilirliği söz konusu değildir" dedi.



SP Van İl Başkanlığı olarak yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar neticesinde otogarın, çevre yolu güzergahı üzerine yapılmasının daha uygun olacağını ifade eden İlhan, "Otogarın, Averek yolu yakınlarındaki hazine arazilerinden biri üzerinde yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Tespit ettiğimiz yerler zemin olarak da sağlam yerlerdir. Otogar projesi, çevre yolu projesi ve otogardan şehir merkezine ulaşım yollarının birlikte yapılması gerekmektedir. Büyükşehire yakışır bir otogarın önerdiğimiz bölgede biran evvel yapılmasını talep ediyor, Büyükşehir yöneticilerinin de bir an evvel icraata geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN