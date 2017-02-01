Başkan Hüseyin Güner: Referandum İçin Sahaya İnmeye Hazırız

AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, teşkilat olarak referanduma hazır olduklarını dile getirdi.



Anayasa değişikliğine yönelik yapılacak olan referandum için ilçede istişare toplantısı düzenlediklerini belirter Güner,"Güçlü bir Türkiye için, toplumun kalkınmasına ve ilerlemesine engel olmayacak bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Bunun için hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen Anayasa değişikliği oylamasının ardından, yapılacak halk oylaması için sahaya inip vatandaşlarımıza olumlu görüşlerimizi anlatacağız" dedi.



Toplantıya, AK Parti Simav İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ın katıldığı belirtildi.(MEİ-EFE) - KÜTAHYA