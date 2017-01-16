Başkan, Hisarcık ve Işıklar Mahallelerini Ziyaret Etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahalle gezileri kapsamında Nazilli'ye bağlı Hisarcık ve Işıklar Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Alıcık ziyaretlerinde mahalle sakinleri ile görüştü, sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık mahalle gezileri kapsamında Hisarcık ve Işıklar Mahallerini ziyaret etti. İlk olarak Işıklar mahallesine gelen Başkan Alıcık'ı mahalle sakinleri meydanda karşıladı. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Nurettin Karabulut eşliğinde mahalle kahvesine gelen Başkan Haluk Alıcık vatandaş ile sohbet etti. Mahalle sakinlerinin istek, talep, ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyen Alıcık sohbetin sonrasında Nazilli Belediyesi tarafından daha önce mahallede yapılan çalışma ve hizmetleri inceledi. Işıklar Mahallesinde yenilenen Işık Baba türbesi dahil tadilatları yapılan camiler, düğün salonu ve 30 metre yüksekliğindeki Bayrak direğini kontrol etti.



Alıcık, Hisarcık Mahallesinde Muhtarlık hizmet binasını da ziyaret etti



Işıklar Mahallesinden ayrılan Haluk Alıcık yeni güzergahı olan Hisarcık Mahallesine geçti. Hisarcık mahallesinde de büyük ilgi alaka ile karşılanan Alıcık yine mahalle sakinleri ile mahalle kahvesinde sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Mahalle Muhtarı İnan Yıldırım'ı Muhtarlık makamında da ziyaret eden Başkan Alıcık Nazilli Belediyesi tarafından yapımları gerçekleştirilen Muhtarlık hizmet binası, Düğün Salonu, Okulun bahçesi ile tadilatı yapılan tuvaletlerini ve genel tadilatı yapılan Camisini inceleyerek kontrol etti. Yapılan çalışmalarda herhangi bir aksaklık ve sorunun yaşanıp yaşanmadığı konusunda Mahalle Muhtarı İnan Yıldırımdan onay alan Başkan Alıcık, "Nazilli Belediyesi olarak hem sosyal belediyecilik kapsamında hem de yaptığımız diğer hizmetler anlamında hiç mahallemizi mağdur etmedik. Onlar bizden talep etti biz elimizdeki imkanları en sonuna kadar zorlayarak bile olsa gereken neyse onu yaptık. Hizmet anlamında ulaşılmadık hiçbir mahallemiz kalmadı. Çivi çakmadığımız hiçbir mahalle yok. Yeni yıl ile birlikte yeniden mahallelerimizde hizmet ataklarını başlattık. İşte bu yüzden kendim de birebir ziyaretler yaparak hem yaptığımız hizmetlerin kontrollerini yapıyor hem de mahalle sakinlerinin talep, istek sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz, ihtiyaçları belirliyoruz" dedi. - AYDIN