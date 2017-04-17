Başkan Hiçyılmaz: "Türkiye Hedeflerine Artık Daha Kararlı Adımlarla Yürüyecektir"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, referanduma dair değerlendirmesinde, "Bir kez daha milletin iradesi tecelli etmiştir. Türkiye, hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyecektir" dedi.



Milletin 16 Nisan'da sandıkta verdiği karar ile yeni sistemin hayata geçirileceğini vurgulayan Hiçyılmaz, "18 maddelik Anayasa değişikliği sonucunda getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yönetim şekli daha güçlü hale gelecektir. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren kararlar daha hızlı alınacak ve icraata geçirilecektir" diye konuştu.



Koalisyon hükümetleriyle ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizlerin yeni sistem ile tarihe karışacağını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, "Milletimiz, siyasi istikrarın yanı sıra güçlü ekonomi için de tercihini ortaya koymuş ve belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır. Anayasamız daha demokratik ve etkin bir yapıya kavuşmuştur. Artık Türkiye'nin vakit kaybetmeye tahammülü bulunmamaktadır. Beklentimiz, istikrar ve güven ortamının tesis edilmesi ile yeni yatırımların artması ve ekonomideki büyümenin artarak kalıcı hale gelmesidir" ifadelerini kullandı.



Devletin çarklarının hızlanmasını ve bunun iş dünyasına olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Hiçyılmaz, "Türkiye son 15 yılda büyük bir ekonomik gelişme göstermiştir. Düşük teknolojili üretimden, orta teknolojili üretime geçilmiş, kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolar seviyesine ulaşmıştır. Ancak bu yeterli değildir. Milletimizin aldığı karar, ekonomide sıçrama yaşanmasına etki edecektir. İş dünyası, bundan sonra önünü daha rahat görebilecek ve risk alarak yatırım yapabilecektir. İş dünyası olarak; daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, ticaretimizi artırmak için tüm gücümüzleçalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ