Başkan Hiçyılmaz'dan Kayserispor'a Destek Çağrısı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un ligde kalması için Kayserililere destek çağrısında bulundu.



Başkan Hiçyılmaz, Kayseri'nin marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen bir kent olduğunu ifade ederek, "Kayseri; ticaret ve sanayinin yanı sıra turizm, sağlık ve spor alanlarında da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Kayserispor, spor alanında şehrimizin önemli bir markasıdır. Kayseri'nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyan Kayserispor'un, önümüzdeki sezonda da Spor Toto Süper Lig'de şehrimizi temsil etmesi beklentimizdir" dedi.



Kayserispor'un Lig'de kalması için ortaya konulan tüm çabayı desteklediğini vurgulayan Hiçyılmaz, "Kayseri Valisi Sayın Süleyman Kamçı başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik ve şehrimizin kanaat önderlerinin bu yöndeki çabalarını destekliyorum. Kayserisporumuzun Spor Toto Süper Lig'de mücadelesini sürdürüyor olması, Kayseri'nin ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda kazançlı çıkması anlamına gelecektir."ifadelerini kullandı.



"Vereceğimiz destekler ile Kayserisporumuza sahip çıkalım" diyerek Kayseri halkına ve Ticaret Odası üyelerine seslenen Başkan Hiçyılmaz, "Üyelerimize Passolig ve Kombine bilet almaları çağırısında bulunuyorum. Bu girişimlerle tüm şehir olarak Kayserispor'un yanında olmalıyız. Alacağımız her kombine bilet ve Passolig bunun en büyük göstergesi olacaktır. Avrupa'nın önde gelen stadyumlarından birine sahip olan şehrimiz insanı, Kayserispor'un maçlarında Kadir Has Stadını doldurmalı ve desteğini esirgememelidir." diye konuştu. - KAYSERİ