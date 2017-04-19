Başkan Hiçyılmaz Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Hz. Peygamber'in bn 446'ncı doğum yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.



Mesajında, "Ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz, sevgi ve merhametin kaynağı, rahmet Peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) kutlu doğumunun 1446. yıl dönümünü idrak etmenin sevincini ve huzurunu yaşıyoruz" diyen Başkan Hiçyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Peygamber Efendimiz; güzel ahlakı, merhameti, şefkati, adaleti, affediciliği, hoşgörüsü ve cömertliği ile örnek bir şahsiyettir. Hz. Peygamberimiz; tüm insanlığı güzel ahlak, doğruluk ve huzura davet etmektedir. Peygamberimizin tüm zamanları aşan ebedi mesajı, bizlere her zaman yol gösterecek olan ulvi bir mesajdır. Şiddet, nefret, terör ve bencilliğin küreselleştiği, barış içinde bir arada yaşama özlemlerinin her zamankinden daha fazla öne çıktığı günümüzde, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i doğru anlamak büyük önem taşımaktadır. Bütün insanlık için örnek bir şahsiyet olan Peygamberimizi daha iyi anladıkça, inanıyorum ki mesajının mahiyeti de doğru anlamıyla dünyamızda karşılık bulacaktır." - KAYSERİ