Başkan Hazinedar'dan Fransa Başkonsolosluğu'na Taziye Ziyareti

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Nevşehir'deki balon kazasında hayatını kaybeden Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Yardımcı Konsolos Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja vefatı nedeniyle Fransa Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.



Geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de turistleri taşıyan sıcak hava balonunun düşmesi sonucu hayatını kaybeden Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Yardımcı Konsolos Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja hayatını kaybetmişti.Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar hayatını kaybeden Fransa yardımcı konsolosunun ölümü dolayısıyla Taksim'de bulunan Fransa Konsolosluğuna taziye ziyaretinde bulundu ve taziye defterine başsağlığı dileklerini yazdı. - İSTANBUL