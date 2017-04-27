Başkan Hazinedar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğluyla Birlikte Teziç'in Ailesine Taziye Ziyaretinde...
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar iki gün önce hayatını kaybeden YÖK Eski Başkanı ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi’nden de hocası olan Erdoğan Teziç’in ailesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar iki gün önce hayatını kaybeden YÖK Eski Başkanı ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi'nden de hocası olan Erdoğan Teziç'in ailesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP heyetiyle birlikte geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden YÖK Eski Başkanı Erdoğan Teziç'in Bakırköy'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hazinedar," Türkiye çok önemli bir değerini kaybetti. Hem çok değerli bir insan hem de hukuk fakültesinden Anayasa Hukuku hocam olan YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in benim hayatım üzerinde önemli bir yeri vardı. Bizde bugün başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm CHP heyeti olarak ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerimizi ilettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. - İSTANBUL