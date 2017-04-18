Başkan Hamdi Şenoğlu, don olaylarına karşı uyardı



SAKARYA - Sakarya Ziraat Odası Başkanı Hamdi Şenoğlu don olaylarına karşı uyardı.

Sakarya Ziraat Odası Başkanı Hamdi Şenoğlu ülkede ve şehirde yaşanan don olaylarına karşı üretici ve çiftçiyi uyararak don olayını önleyici tedbirlerden bahsetti.

Aşağıdere Köy Mahalle Muhtarı Nevzat Ayvaz erik ağaçlarının dona yakalandığını belirterek, "Bahar ayında havaların soğuk geçmesi nedeni ile erik ağaçları kına yaktı, Tepesinden başlayarak dona yakalandı. Tek tük diyecek kadar erik var ağaçlarda yenilebilecek kadar erik var" dedi.

"Don olaylarına karşı çiftçimiz dikkatli olsun"

Sakarya Ziraat Odası Başkanı Hamdi Şenoğlu don olaylarına üreticiyi uyararak, "Bu bizi zor durumda bırakıyor, çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz soğuk gecelerde bilhassa eriklerimiz zarar görmeye başladı. 23 Nisan tarihine kadar bu donları yaşanabilecek. Her yıl Sakarya'da 23 Nisan'da don olayları son buluyor. Çiftçi içinde, ülke içinde kötü bir durum. Tedbirler almamız lazım, bu senede bir don yaşadık erikler daha önce çiçek açmıştı, aldanıyorlar ve erken çiçek açanlar haliyle zarar görüyor. Bunun dışında don olayını önleyici tedbirlerimiz var. Sprey şeklinde, sisleme şeklinde yapmamız lazım. Yada hava hareketlerini sağlamamız lazım. Büyük fanlar kurularak köylerdeki bu tür donları engellemek mümkündür. Bunun dışında üstünü örtmekte mümkün. Üreticimiz, çiftçimiz don olaylarına karşı dikkatli olsunlar. Çiftçimiz mağdur olmaması için uyarıları dikkate alsın" diye konuştu.