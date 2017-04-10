Başkan Haluk Alıcık'ın Sağlık Haftası Mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Sağlık Haftası" münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Kalkınmış ve gelişmiş bir Millet olmanın yolunun toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasını sağlamakla mümkün olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Mesajında "Günümüzde insan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin artması, sağlık konusunda daha bilinçli olmayı gerektirmektedir. Bu konuda; gerekli bilincin oluşturulması için toplumun tüm kesimlerine, büyük görevler düşmektedir. Sağlıklı olmayan kendine, ailesine, çevresine ve topluma yararlı olamaz" dedi.



Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine ulaştırılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, bireylerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri, hastalanmadan gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Mutlu bir yaşamın sırrı sağlıklı olmaktan geçer. Dünya Sağlık Haftası'nda bütün vatandaşlarımıza, sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyor, vatandaşlarımızın ve Sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanların Sağlık Haftasını kutluyorum" dedi. - AYDIN