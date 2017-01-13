Başkan Hakan'dan El Sanatları Kursuna Ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan üç boyutlu tablo kursunu ziyaret etti.



Başkan Hakan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşen Çiftçi ile birlikte bir süre önce faaliyete geçen kursu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye olarak yöresel el sanatlarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Başkan Hakan, "Burada yapılan el sanatları gerçekten görülmeye değer. Ancak yapılan çalışmalarda Gevaş'ın öne çıkan değerleri kullanılırsa çok daha ilgi göreceğini düşünüyorum. Biz belediye olarak sizlere katsı sumaya hazırız" dedi. - VAN