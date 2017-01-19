Başkan Gürün Çipli Kimlik İçin Başvurusunu Yaptı

Türkiye genelinde İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün başvurusunu Menteşe İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yaptı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartı başvurusunda bir kimsenin üzerinde taşıdığı, memleketini, doğum yerini, kan grubunu gösteren hüviyetin kendisi ve ülkenin nüfus sayısının bilinmesi açısından önemli olduğunu söyledi ve teknolojik gelişmelere uygun çipli kimliklerin vatandaşlarımıza kolaylıklar getireceğine inandığını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk nüfusla ilgili "Nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayati meselelerindendir. İdari, askeri, mali ve iktisadi meselelerde memleket nüfusunun gerçek sayısını bilmek ne kadar gerekli ise her sene yapılacak istatistiklerle nüfusun artış veya azalış miktarı anlaşılmadan artış nedenlerinin devam ettirilmesi ve azalış nedenlerinin yok edilmesi için tedbir almanın mümkün olmayacağı bellidir." demiştir. Gelişen teknoloji ile günümüzde bilgiye kısa sürede ulaşabilir hale geldik. Yeni çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları vatandaşlarımıza birçok yerde kullanılabilmesi açısından büyük kolaylıklar getirecektir. Ayrıca ülkemizin nüfus sayısı ve artan göçlerden ne kadar etkilendiği de tespit edilebilecektir." dedi. Başvuru işlemlerinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün nüfus müdürlüğünde işlem yapan vatandaşlarla sohbet etti.



Yeni T.C Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli. Hazırlanan kimlik kartları başvuruda belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecek. - MUĞLA