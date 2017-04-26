Başkan Gürlesin Hakkındaki İddiaları Yalanladı

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Ramazan Ayı İftar Yemeği Mal Alımı" ihalesini kendisine ait bir şirkete verdiği iddialarını yalanladı.



Başkan Gürlesin, hakkındaki iddialara yönelik olarak yaptığı yazılı açıklamada söz konusu şirketin tamamen belediyeye ait bir şirket olduğunu söyledi.



Gürlesin, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar'ın, Pamukkale Belediyesinin açmış olduğu 2017 yılı Ramazan ayı iftar yemeği mal alımı ihalesinin, yönetim kurulu başkanı olduğu PAKTAŞ şirketine verildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.



PAKTAŞ'ın tamamının Pamukkale Belediyesine ait olduğunu kaydeden Gürlesin açıklamasında şunlara yer verdi:



"PAKTAŞ kazandığı Ramazan ayı ihalesine 3 özel firma ile birlikte yarışmış, bu açık ihalede en düşük fiyatı vererek ihaleyi kazanmıştır. Adı geçen ihaleyi alan PAKTAŞ firması iddia edildiği gibi Hüseyin Gürlesin ve Selim Arkan'a ait değildir. PAKTAŞ, Pamukkale Belediye Meclisi'nin 10 Haziran 2014 tarihli toplantısında oy çokluğuyla yüzde 100'ü tamamen Pamukkale Belediyesi'nin iştiraki olmuştur.



Ticaret sicil kaydında da bu karar mevcuttur. CHP İl Başkanı bu durumdan neden rahatsız olmaktadır. En düşük ikinci firma ile aramızda 122 bin Türk Lirası fiyat farkı vardır. PAKTAŞ ihaleye girmeseydi bu şartlarda yemek ihalemiz 122 bin Türk Lirası daha fazla fiyata yapılacaktı. 122 bin Türk Lirası, bu halkın cebinden çıkan paradır. CHP'li Teoman Sancar partisinin ön seçiminde sandıktan çıkıp, eğer belediye başkan adayı olsaydı belediyeciliği az da olsa anlardı."