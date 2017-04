Başkan Gürlesin, Gülümser Yabaş'ın Yüzünü Güldürdü

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geçirdiği ameliyat nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan 61 yalındaki Gülümser Yabaş'a hasta yatağı ve yürüteç hediye etti.



Pamukkale'nin 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Yabaş ailesi 61 yaşındaki Gülümser Yabaş'ın geçirdiği ameliyat sonrası yatalak kalması nedeniyle Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurdu. Ekiplerin incelemesi sonucunda 61 yaşındaki Gülümser Yabaş'a hasta yatağı ve yürüteç temin edildi. Ayrıca ailenin yaşadığı evin periyodik olarak temizlenmesinin yanında sosyal kartta aileye verildi. Gülümser Yabaş, Ömer Yabaş'ın da engelli olduğu için yemek pişiremediğini ifade edince PASVAk aracılığıyla aileye sıcak yemek temini de yapıldı.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Yabaş ailesini ziyaret etti. Gürlesin'e Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri Süleyman Gedik, Sibel Doğruöz ve İbrahim Çelebioğlu da eşlik etti. Ömer Yabaş başvurudan kısa süre sonra hemen yardım yapıldığını ifade ederek, "Allah razı olsun Pamukkale Belediyesi'nden. Her zaman yanımızda oldular" diye konuştu. Pamukkale Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Gülümser Yabaş, "Hasta yatağı ve yürüteç için Başkanımız Hüseyin Gürlesin'e teşekkür ederim. Sadece bunlar değil, evimizi temizlediler, sıcak yemek getirecekler ve sosyal marketten yardım ediyorlar. Allah razı olsun" dedi.



"Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz"



Sosyal belediyecilik konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Yabaş ailesine başvuruda bulunduktan kısa sürede gereken ne varsa yapıldı. Biz halkımızın her zaman yanındayız. Yabaş ailesinin evi düzenli olarak temizleniyor. Ayrıca boya badana işi de yapılacak. Aile sosyal kart ile de destekleniyor. 5 çocuğu olan aileye bakan olmadığı için bizler Pamukkale Belediyesi olarak yardımcı oluyoruz. Hasta yatağının yanında yürüteç de verdik. İnşallah Gülümser teyzemiz sağlığına kavuşur. Yeniden yürüyebilmesi için tedavi için de gereken neyse yapılacak. Ayrıca PASVAK aracılığıyla da her gün sıcak yemek imkanı da sağlanacak. Bizim amacımız ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Devletimizin gücü ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzanan elle de belli olur. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi. Başkan Gürlesin, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların mutlaka kendilerine ulaşmasını da isteyerek, "Eğer yardıma ihtiyacı olan varsa mümkünse kendisi, değilse halkımızdan ricamız, çevresinde böyle desteğe ihtiyacı olan varsa mutlaka bize mutlaka ulaşsınlar. Biz şartlar uyarsa elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu. - DENİZLİ