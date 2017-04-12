Başkan Gürlesin, Deliktaş'ta 'Evet de Gülümse' Dedi

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Pamukkale halkına anlatmaya devam ediyor.



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan Anayasa Değişikliği Paketi'ne 'Neden Evet' denmesi gerektiğini ve halk oylamasına sunulacak olan 18 maddeyi vatandaşa ayrıntısıyla anlatmaya devam ediyor. Başkan Gürlesin, Deliktaş Mahallesinde bir araya geldiği vatandaşlara neden evet denmesi gerektiğini anlattı.



"Evet deyin gülümseyin"



Coşkulu bir şekilde karşılanan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, başkanlık sisteminin Avrupa'nın bir çok ülkesinde uygulandığını belirterek, "Bu sistemin olumlu neticeleri olduğu için ülkemizde de uygulanmasını istiyoruz. Bu sistem Türkiye'yi daha da büyütecek. Türkiye daha iyi noktalara gelecek. O nedenle hafta sonunda gideceğiniz sandıkta evet oyu vermenizi istiyoruz. Türkiye'deki sistem değişikliğinin olumlu sonuçlarını kısa sürede tüm vatandaşlarımız görecek. Türkiye bir kat daha büyüyecek, güçlenecek. Biz bu referandum da evet çıkacağına inanıyoruz. Ancak çok güçlü bir evet çıktığında bu Avrupa'ya ikinci bir Osmanlı tokadı olacaktır. Biz 16 Nisan'ın ülkemiz için yeni güzelliklere kapı açmasını istiyoruz. Yeni bir dönemin başlangıcı olsun diyoruz. O gün tarihe bir not düşülecek. Sizlerden sade vatandaş olarak helal oylarınızı evet olarak atmanızı istiyoruz. Ne için devlet için, milletimiz için, al bayrağımız için istiyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımız 16 Nisan'da evet deyip gülümsesin" diye konuştu. - DENİZLİ