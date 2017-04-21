Başkan Gürkan Miraç Kandilini Kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandilini kutlayarak, Miraç Kandilinin ülkeye, millete, İslam Alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu.



Miraç Kandilinin kutsal bir gün olduğunu kaydeden Gürkan, "Müminler için büyük önem arz eden Miraç Gecesini idrak etmenin manevi mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Allah'ın huzuruna yaptığı mucizevi bir yolculuk, kutlu bir gecedir. Miraç, her şeyden önce Allah ile buluşma, her mümin için manevi bir terfinin yanında insani sorumluluk üstlenmesidir. Bu geceyi fırsat bilip, insani ve vicdani sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirerek, Miraçla bütünleşen tüm değerlerin, tüm insanlığı dalga dalga kuşatmasının temelini yeniden tesis etmeliyiz. Huzur ortamını tehdit eden başta terör olmak üzere, savaş, şiddet, kan ve gözyaşının yerini, barışın, kardeşliğin ve huzurun alması için birey olarak önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Güven toplumunu oluşturmak için bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Bu vesileyle milletimizin ve İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - MALATYA