Başkan Gürkan, Hamit Fendoğlu'nun Kabrini Ziyaret Ederek Dua Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 39 yıl önce bombalı saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte vefat eden Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden merhum Hamit Fendoğlu'nun kabrini ziyaret etti.



Beraberinde AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, İl Genel Meclisi Eski Başkanı Naci Şavata, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Tuncer Bulgurlu ve Fendoğlu ailesinin bazı fertleri ile birlikte Hamit Fendoğlu'nun kabrini ziyaret eden Gürkan, Fendoğlu'nun demokrasi şehidi olduğunu söyledi.



Gürkan, "Hamido, Malatya'daki bilge kişiliği ile kanaat önderi unvanını almış, meclisteki çalışmalarıyla da demokrasi kahramanı olarak ifade edilmiş, Yassıada mahkemelerinde yargılanmış, daha sonra da Malatya'da milli birlik beraberliğin temsilcisi olarak Malatya Belediye Başkanlığı yapmış, görev yaparken de ilk faili meçhul olarak bir suikastla torunu ve geliniyle birlikte şehit edilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanının cennet olmasını niyaz ediyoruz. Geride kalanlara sağlık ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Malatyamızın başı sağ olsun, kabrinde rahat uyusun" ifadelerini kullandı.



İl Genel Meclisi Eski Başkanı Naci Şavata ise, "Hamido Malatya'da yeni bir sayfa açmış, Malatya'nın yiğit bir evladıydı. Başkanımın ifade ettiği ilk faili meçhul ve demokrasi kahramanıdır. Ben bu hassasiyetinden dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hamido anlatılmaz. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu. - MALATYA