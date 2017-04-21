Başkan Gürkan 23 Nisan'ı Kutladı
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bu bayram hediye edilirken, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak da bizlerin en öncelikli görevleri arasındadır” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bu bayram hediye edilirken, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak da bizlerin en öncelikli görevleri arasındadır" dedi.
Başkan Gürkan, 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu hatırlatarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97'inci yıl dönümünü çocuklarımızla birlikte her zamanki gibi coşku ve şenlik havasında kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara armağan etmiş, Dünya üzerinde çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Tüm dünya çocukları ile birlikte kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, özellikli bir bayram olmanın yanında, çocukların her alanda kendilerini en güzel bir şekilde ifade ettiği bir bayramdır. Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bu bayram hediye edilirken, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak da bizlerin en öncelikli görevleri arasındadır. Milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil, ülkemizin geleceği açısından da bir teminat niteliğindedir. Çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız, çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamakla mümkün olacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA