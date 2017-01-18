Başkan Gümüş, Üretici Pazarını Ziyaret Etti

Ziyarette üreticilere bol kazançlar dileğinde bulunan Başkan Gümüş, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini değerlendirdi.

Göreve başladıkları ilk andan itibaren hayata geçirdikleri 'Kırsal Kalkınma' Projesi ile bölge üreticilerine destek verdiklerini ifade eden Başkan Gümüş, "Üreticilerimize ürünü üretmeye başladıkları andan, ürünün satışı anına kadar destek vermeye devam ediyoruz. Bu bağlamda oluşturduğumuz üretici pazarımızda yönetmelik gereği sembolik olarak stantlardan 1 TL'lik gibi bir ücret alıyoruz. Burada önemli olan bölge üreticimizi desteklemek ve üreticilerimizin doğal ürünlerini halkla buluşturmaktır. Bizler her zaman halkımızla iç içe bir yönetim oluşturduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızdan hiç kopmadık, kapılarımızı hiç kapatmadık. Her zaman şeffaf ve ulaşılabilir yönetim anlayışını benimsedik. Sık sık halkımız ile bir araya geliyor, istek ve taleplerini alıyor ve değerlendiriyoruz." diye konuştu.