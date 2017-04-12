Başkan Gümüş'ten Spora ve Sporcuya Destek

Turnuvada U-12 takımına destek veren Başkan Gümüş, "Spora ve sporcuya olan katkı ve katılımlarımız artarak devam ediyor. Ben çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla ilgilenmelerini çok önemsiyorum. Bu amaçla her platformda destek olmaya çalışıyoruz. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliğine katılan sporcularımızı başarılarından ve şenliğe yaptıkları katkılarından dolayı kutluyorum." dedi.

Antalya'da 44 TÜFAD Şube Karmasının yaklaşık 550 sporcuyla katıldığı Futbol Şenliği 3 gün sürdü. Amatör kulüplerin futbolcularından oluşan takımların mücadele ettiği turnuva madalya ve kapanış töreniyle sona erdi.

