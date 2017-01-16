Başkan Gümüş Kızı İlke ile Fidan Dikti

Proje kapsamında fidan dikmeye gelen çocuklar ile bir araya gelen Başkan Gümüş, eşi Sevilay Gümüş ve kızı İlke ile birlikte fidan dikerek, projeye destek verdi.

"Geleceğe Hayat Ver Projesi"ne çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Gümüş, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza küçük yaşta doğa bilinci aşılamak ve onlara daha yeşil bir dünya bırakmak için başlattığımız projemize, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir Menteşe'nin yeni nesillere bırakılacak en değerli miras olacağı kanaatindeyim. Bu düşünceyle küresel ısınmadan, iklim değişikliklerine kadar her türlü çevre sorununun çözümüne katkı sağlamak ve geleceğimiz olan çocuklarımıza, yeşil bir çevre bırakarak onlara genç yaşta doğa bilincini aşılamak başlıca görevimizdir. Projeye başvuran her yaştan çocuklarımızın isimleri diktikleri fidanlarda yaşıyor. Proje kapsamında 700 çocuğumuzun adını taşıyan 700 akçaağaç, topakasya, fıstıkçamı, erguvan ve ıhlamur ağacının dikimini gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın artık isimleriyle birlikte büyüyen ve onu temsil eden bir ağacı olacak." dedi.

Proje kapsamında kızı İlke ile birlikte fidan diken Başkan Gümüş, daha sonra aileleri ile birlikte fidan diken çocuklara, Menteşe Belediyesi'nin armağanı olan boyama kitaplarından hediye etti.

