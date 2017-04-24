Başkan Gümüş, Çocuklara Belediyeciliği Anlattı

Sosyal Bilgiler dersi yerel yönetimler konusu kapsamında sınıf öğretmenleri Seçil Özdilek ve Neziha Öztekin ile birlikte Başkan Gümüş'ü makamında ziyaret eden 35 öğrenci, yerel yönetimler ve belediye ile ilgili merak ettikleri konuları Başkan Gümüş'e sordular.

Çocuklarla tek tek ilgilenen ve onların Menteşe Belediyesi'nin kurulması, kendisinin başkan seçilmesi, belediyenin işleyişi ve birimlerin görevleri ile ilgili sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Gümüş, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın soru soran, meraklı, bilgiye ulaşmak için çaba harcayan bireyler olduğunu görmek beni çok mutlu etti ve umutlandırdı. Derslerde teorik eğitimini aldıkları yerel yönetimi yerinde gelip görmek; Başkanla, yerel ve kamusal yöneticiler ile birlikte olarak onların bu çağlarında çok önemli. Bende çocuklarımızın belediyemizin genel işleyişi, belediye birimlerinin görevleri, yerel yönetimlerim görevleri ve başkanın seçilmesi ile ilgili sorularına keyifle cevap verdim" dedi.

Başkan Gümüş, ziyaret sonrasında çocukların özellikle yaşadıkları bölge ve okudukları okuldaki bank, kaldırım ve yol düzenlemesi taleplerini de not alarak, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

