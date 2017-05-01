Başkan Gümrükçüoğlu, Sera Gölü'ndeki Tesisleri İnceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sera Gölü'ndeki tesislerde incelemelerde bulundu.



Vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan Gümrükçüoğlu, Trabzon'da yapımı devam eden çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler de verdi.



Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Trabzon 14 yılda 19 katrilyon kamu yatırımından yararlandı. Bugün şehrimizde maliyeti 1,5 katrilyonun üzerinde olan dev bir Kanuni Bulvarı'nı rahatlıkla inşa edebilmekteyiz. Bu dev yatırım, Trabzon'umuzun şehir merkezini tam iki kat büyütmüş olacağı gibi ulaşım alanında çok önemli bir gelişmeye vesile olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak son 3 yılda tamamladığımız, sürdürdüğümüz ve 2017 yatırım programına aldığımız projelerimizin toplam maliyeti de 1,4 katrilyonun üzerindedir. Kentsel dönüşüm çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmaları ve diğer tüm çalışmalarımızla Trabzon'umuzu ismine layık hale getiriyoruz."



Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Gümrükçüoğlu, trafikte yaşanan sorunlar hakkında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takip ve destekleri ile tüm kavşaklar için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kaşüstü Kavşağı dal çık kavşak olarak yapılıyor, burada inşa çalışmaları devam ediyor. Pazarkapı Kavşağı akıllı döner kavşak olarak ihale edilmiştir, ihale süreci tamamlanmak üzeredir. Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde köprülü kavşak, Söğütlü Mahallesi'ndeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kampüsü önünde dal çık kavşak ve Ortahisar ilçesinin Atapark mevkisinde Erdoğdu istikametine doğru ise tünel geçişli kavşak birkaç gün önce yine Karayolları tarafından ihale edildi." değerlendirmesinde bulundu.