Başkan Gümrükçüoğlu, Hemşehrilerinin Sorularını Yanıtladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapım çalışmaları geçtiğimiz yıllarda tamamlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Sera Gölü Tesislerinde incelemelerde bulundu.



Hafta sonunu tesislerde geçiren hemşehrileri ile sohbet eden Gümrükçüoğlu, vatandaşların sorularını da yanıtladı. Sohbetlerinde Trabzon'da sürdürülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon'un 14 yılda 19 katrilyon kamu yatırımı aldığını söyledi. Böylesi devasa yatırımlarla Trabzon'un ismine layık hale getirildiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, "2002 öncesinin Trabzon'u ile bugünün Trabzon'u arasında çok büyük fark var. Bugün şehrimizde maliyeti 1,5 katrilyonun üzerinde olan dev bir Kanuni Bulvarını rahatlıkla inşa edebilmekteyiz. Bu dev yatırım, Trabzon'umuzun şehir merkezini tam iki kat büyütmüş olacağı gibi ulaşım alanında çok önemli bir gelişmeye vesile olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak son 3 yılda tamamladığımız, sürdürdüğümüz ve 2017 yatırım programına aldığımız projelerimizin toplam maliyeti de 1,4 katrilyonun üzerindedir. Kentsel dönüşüm çalışmaları, altyapı ve üst yapı çalışmaları ve diğer tüm çalışmalarımızla Trabzon'umuzu ismine layık hale getiriyoruz" dedi.



"Kavşaklarda sorun kalmayacak"



Vatandaşların soruları üzerine trafik sorununu ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Gümrükçüoğlu, "Şehrimizde trafik sorununun oluşmasına, yetersiz kalan kavşakların tıkanması neden olmaktadır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun takip ve destekleri ile tüm kavşaklar için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kaşüstü Kavşağı dal-çık kavşak olarak yapılıyor, burada inşa çalışmaları devam ediyor. Pazarkapı Kavşağı akıllı dönel kavşak olarak ihale edilmiştir, ihale süreci tamamlanmak üzeredir. Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde köprülü kavşak, Söğütlü Mahallesi'ndeki KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Kampüsü önünde dal-çık kavşak ve Ortahisar ilçesinin Atapark mevkisinde Erdoğdu istikametine doğru ise tünel geçişli kavşak birkaç gün önce yine Karayolları tarafından ihale edildi. İhale süreçlerinin tamamlanmasıyla hemen çalışmalara başlanacak ve bu çalışmalar kısa sürede tamamlanacaktır. Böylece bu sorunlarda tarih olacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON