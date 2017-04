Başkan Gültekin Kutlu Doğum Etkinliğine Katıldı

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Davultepe'de düzenlenen etkinliğe katıldı.



Gültekin, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde gerçekleştirilen, İlçe Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu ve Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin'in de yer aldığı Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.



Etkinlikte konuşan Gültekin, Peygamber Efendimizin sevgiyi, kardeşliği, iyilik yapmayı, ahlaklı ve dürüst birer birey olmayı öğütlediğini hatırlatarak, "Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa indirildi ve tebliğ edildi. Hazreti Muhammed, bütün insanlık için örnektir. Peygamberimiz, hayatı boyunca rahmet, sevgi, hoşgörü ve adalet gibi tüm önemli değerleri kişiliğinde toplamıştır. Şiddet, nefret, terörün dünyaya yayıldığı günümüzde, adalet içinde kardeşçe paylaşma, barış içinde bir arada yaşama özlemimiz her an daha çok öne çıkıyor. Böyle bir dünyada O'nu doğru anlamak büyük önem taşımaktadır" dedi. - MERSİN