Başkan Gökçek: "Teröristlerin hepsi 'hayır' oyu kullanıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek:

"FETÖ ile CHP ilişki içerisinde. CHP milletvekillerinin bazıları PKK'ların mitinglerine gidiyor"

"Kargalar bile bu CHP'ye tahammül edemiyor"



ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, PKK, HDP, FETÖ, Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika'nın referandum için 'hayır' dediğini belirterek, "Bunlardan bizi seven var mı? Yok. FETÖ ile CHP ile ilişki içerisinde, CHP milletvekillerinin bazıları PKK'ların mitinglerine gidiyor" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen referandum mitingine katılan Melih Gökçek, Gölbaşı'na yapılan yatırımları anlattı. Gökçek, "Gölbaşı'na 1 milyon 113 bin ton asfalt döktük. 281 kilometre imar yolu açtık. Köylümüz tarım yapmak için arsasına rahatlıkla gitsin diye toplam 549 kilometre yol açtık. 33 kilometre bariyer koyduk, 116 bin metrekare kaldırım yaptık. 252 kilometre içme suyu hattı döşedik, 118 kilometre kanalizasyon yaptık, 11 kilometre yağmur suyu hattı döşedik. 5 paket arıtma, 7 araç ASKİ'den sadece Gölbaşı Belediyesine hizmet için verdik. 1 milyon 5 bin adet çiçek diktik, 19 bin yetişkin ağaç diktik, 4 tane yeni park yaptık, 58 tane cami ve kamu kuruluşunun çevre düzenlemesini yaptık. 8 bin aileye 120 bin koli gıda dağıttık. Vatandaşlarımızın imkanları yüzde 300 arttı. Sukesen ve Yayladağ mevkilerine 2 adet gölet yapılması için çalışmalara başladık" dedi.

Gölbaşı Belediyesine 597 trilyon 872 milyar yatırım yaptıklarının altını çizen Gökçek, vaadi olan 400 kişilik düğün gemisinin yanı sıra hayvan pazarı ve mezbaha yapılacağının müjdesini verdi.

Referanduma ilişkin görüşlerini vatandaşlarla paylaşan Gökçek, "5 milyonluk Ankara'da ben ne yapıyorsam bunu 80 milyona büyütün. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bütün Türkiye'de yapacak. Bunu niye anlamıyorlar. Amerika'yı bir tane adam idare ediyor da, 80 milyonu Recep Tayyip Erdoğan idare edemeyecek mi? Edecek Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

CHP'lilerin referandum öncesi sürekli malzeme verdiğini söylerek, "Muharrem İnce diyor ki 'Bizim afişleri kesiyorlarmış. Emir verdim yakalayın, yakaladıktan sonra da orada asın'. Bakıyorlar afişleri kesenlere, kargalar afişleri kesiyor. Kargalar bile bu CHP'ye tahammül edemiyor. Onlar bile hayır olmaz diyor. Muharrem'e soruyorlar 'bir örnek verir misin bu anayasanın neresinde yazıyor' diyorlar. 'Ya ben şimdi onu yanımda getirmedim. Söylesem de millet anlamaz' diyor. Millet anlamaz da niye çıkıyorsun o zaman televizyona. Kılıçdaroğlu da aynı hepsini topla bir şey etmez" şeklinde konuştu.

PKK, HDP, FETÖ, Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika'nın hayır dediğini dile getiren Başkan Gökçek, "Bunlardan bizi seven var mı? Yok. FETÖ ile CHP ilişki içerisinde, CHP milletvekillerinin bazıları PKK'ların mitinglerine gidiyor. Teröristlerin hepsi 'hayır' oyu kullanıyor. Bu böyle olduğuna göre bize düşen görev 'evet' oyu vermek" diye konuştu.

Gökçek konuşmasını şöyle tamamladı:

"FETÖ, PKK'ya atmadığı bombayı Gölbaşı Özel Harekata attı ve 52 şehit verdik burada. Türksat'a 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 5 otobüs buradan gitti. Türksat'ı önde polisler, arkada vatandaşlar FETÖ terör örgütünden teslim aldık. Bunları unutmayın. PKK'lılar bomba patlatırken CHP'liler siz şöyle köşeye geçin, MHP'liler siz de şu kenara çekilin, biz AK Partilileri bombalayacağız mı diyor? Böyle bir şey yok. Herkese atıyor bombayı. Bu milletin tamamı PKK'nın düşmanı. Aynı şekilde FETÖ, TBMM'yi bombalarken her partinin milletvekilleri oradaydı. 249 şehit verirken ayrım yaptı mı? Yapmadı. FETÖ de olaya aynı bakıyor. FETÖ, CHP'ye de, MHP' ye de düşman. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini düşürenler de onlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hesabı sorulacak. FETÖ yaptı bunu."

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, "15 Temmuz'da bu alan yine böyleydi. Hainlere dersini vermek için burada toplanmıştık. Yine öyleyiz, yine birlikteyiz. 16 Nisan'da da 15 Temmuz' da yaptığımızın aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.