Başkan Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ederek Ankara'da yapımı planlanan "15 Temmuz Anıtları"nın eskiz çalışmalarını sundu.



Ziyarete ilişkin fotoğrafları ve ziyaretin içeriğini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "kucaklayan yüz" emojisinin de yer aldığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanıma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 15 Temmuz Anıtlarının eskizlerini sundum" ifadelerine yer verdi.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen kararla, FETÖ'cülerin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi nedeniyle Ankara'da ismi değiştirilen meydanlara, bugünün unutulmaması adına, günün anlamını yansıtan anıtların yapılması kararlaştırılmıştı. - ANKARA