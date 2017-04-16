Başkan Gökçek Oyunu Kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek referandum için oyunu kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Halide Edip Adıvar Ortaokulunda 1225 nolu sandığa eşi ile gelerek oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek,'Oylarımızı kullandık hatta oyu atarken dikkat ettiyseniz bir sloganla attım'hayırlı olsun evet oyları'diye. Evet oylarımız...