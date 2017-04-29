Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 29 Nisan "Kut-ül Amare" zaferinin 101. yıldönümünü kutlayarak, "Kut-ül Amare Zaferimizi milletimize unutturanlara yazıklar olsun" dedi.



Twitter hesabından, "Komutan Halil Paşa'nın tabiriyle, Kut Bayramınız kutlu olsun" diyen Başkan Gökçek, "Kut-Ül Amare Zaferimizi milletimize unutturanlara yazıklar olsun. Kut-ül Amare Zaferi'nin 101. yıldönümü kutlu olsun. İngiltere, Osmanlı düşmanıydı. Osmanlı parçalandı, İngiliz'le dost, Osmanlı'ya düşman olduk. Dilerim Allah'tan, bizim neslimizi bu kültürle yetiştirenlerin ahireti tarumar olsun" dedi.



Gökçek, "29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı ordusunun, Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük zafer Kut Ül Amare'de 13 bin 300 İngiliz askeri ile 13 general, 481 subay esir alınmış ve 40 bini aşkın İngiliz askeri öldürülmüştür" bilgisi ile Kut-ül Amare Zaferi'ne ilişkin bilgileri içeren 2 dakika 11 saniyelik videoyu paylaştı.



Gökçek, son olarak da Kut-ül Amare'yi öğrenmek isteyenler için İngiliz arşivlerinden çıkan 4 fotoğraf ve 7 dakikalık anlatımdan oluşan bir sunumu paylaştı. - ANKARA