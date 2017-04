Başkan Gökçek: "Hedefimiz Yüzde 60"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan'da yapılacak referandum a ilişkin, "Hedefimiz yüzde 60 'evet' inşallah. Ankara'da yüzde 60 olursa, Türkiye'de bu oran çok daha yukarılara çıkar" dedi.



Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesinin Altınpark'ta yaparak Kırşehirliler Vakfı'na tahsis ettiği Kırşehirliler Evi'ni açtı. Başkan Gökçek, Altınpark'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içinde tamamladığı Kırşehirliler Evi'nin açılışı öncesinde alanda toplanan Kırşehirlilere hitap etti. Önceki seçimlerde Ankara'da özellikle hemşehri gruplarına destek sözleri verdiğini hatırlatan Gökçek, Ankara'da en fazla hemşehri grubu bulunan yaklaşık 6-7 şehirden birinin Kırşehir olduğunu belirtti.



"Kırşehirlilere ne kadar teşekkür etsek, onların hakkını ödeyemeyiz"



Bugüne kadar Ankara'daki Kırşehirlilerin kendisini her zaman ağırlıklı olarak desteklediğini ifade eden Başkan Gökçek, "Seçimlerde AK Partimize destek verdiler. Onun için Kırşehirlilere ne kadar teşekkür etsek, onların hakkını ödeyemeyiz. Hepinize bir sefer daha partim adına, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.



"Ankara için yüzde 60 muazzam bir rakam"



Gökçek, Ankara'da 25 ilçede 10 bin 600 kişiyle yüz yüze yaptırdığı anketin sonuçlarını da açıkladı. Gökçek, buna göre 'evet' oylarının yüzde 58.64 seviyesinde olduğunu ifade ederek,"Hedefimiz yüzde 60 'evet' inşallah. Ankara'da yüzde 60 olursa, Türkiye'de bu oran çok daha yukarılara çıkar. Ankara için yüzde 60 muazzam bir rakam" şeklinde konuştu. Gökçek, neden 'evet' denilmesi gerektiğini örneklerle anlatırken, Ankara ve ilçelerinde yaptıkları hizmetlerin ve Türkiye'deki büyük projelerin gerçekleşmesinde ana unsurun istikrar olduğunu vurguladı.



"Bugün bizim düğün günümüz"



Kırşehirli Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanı Mehmet Ali Alan da, "Bugün bizim düğün günümüz. Kırşehir Evi'ni açıyoruz" diye konuştu. Ankara'da, Kırşehir'de doğan 208 bin Kırşehirlinin yaşadığını, çocukları ve eşleriyle birlikte bu rakamın 400 bine ulaştığını dile getiren Alan, şunları söyledi:



"Biz Kırşehirli olarak Ankara'da doyuyoruz, Ankara'yı seviyoruz, Ankara'yı imar eden, Ankara'nın her sokağında her caddesinde, her bulvarında emeği olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek, bize kültürümüzü yaşatmamız, insanlarımızı kaynaştırmamız ve onları sevgiyle yoğurmamız için bir Kırşehir Evi ihsan etti. Ekibi de gece gündüz çalışarak, 1 ay gibi kısa sürede Kırşehirliler Vakfı'na teslim etti. Bundan dolayı hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hem onun mesai arkadaşlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."



Vakıf Başkanı'ndan Gökçek'e teşekkür



Kırşehirliler Vakfı Başkanı Bekir Onan da Kırşehir'in tarihinde değerli insanlar yetiştirdiğini vurgulayarak, Ahi Evran, Caca Bey, Aşık Paşa, Şeyh Edebali gibi örnekleri sıraladı. Onan, Kırşehir'in hem Selçuklu'nun hem de Osmanlı'nın ata yurdu olduğunu söyledi. Onan, Kırşehirliler Evi'nin inşaatını çok kısa sürede bitiren Başkan Melih Gökçek'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Başkan Gökçek, Altınpark'ta bulunan Kırşehirliler Vakfı Evi'nin açılışını Kırşehirlilerle birlikte gerçekleştirdi. - ANKARA