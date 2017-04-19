Başkan Gökçek, Beşiktaş Maçında Provokasyon İçin Uyardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yarın oynanacak Beşiktaş-Olympique Lyon maçında DHKP-C terör örgütü tarafından provokasyon duyumları alındığını belirterek, vatandaşları uyardı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, bir Twitter kullanıcısının "CNN, BBC, Reuters araçları Taksim'de. Çünkü Perşembe akşamı Beşiktaş-Lyon maçı var. Maç öncesi/sırası/sonrası bir provokasyon bekliyorlar" mesajını kendi Twitter hesabından da paylaşarak, bu konuda vatandaşların provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Gökçek, "Söylenenleri ben de duydum... DHKP-C terör örgütüdür. Provokasyona katılan ya teröristtir ya da yandaşı... Sağduyulu olalım" çağrısında bulundu.



Her türlü terör eylemi ve çatışma ihtimallerinin "sanaldevriye@egm.gov.tr, siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr, siber@egm.tr, siber.sas.saaldevriye@egm.gov.tr ve sibersuclar@ankara.pol.tr" mail adreslerine bildirilmesini isteyen Gökçek, "Sokakta kavga, provokatörlerin işi. Terörü destekleyenleri, milleti sokakta çatışmaya davet edenleri, bu adreslere bildirelim" mesajını paylaştı. - ANKARA