Başkan Gökçek Bala'da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi ilçelerde düzenlediği mitinglerin bu kez adresi Bala ilçesi oldu.



İlçe meydanında toplanan kalabalığa hitap eden Başkan Gökçek, konuşmasına görevdeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı İbrahim Gürbüz'e "rahmet dileyerek" başladı ve alanı dolduran kalabalıktan birlikte Fatiha okunmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye son üç yılda yapılan hizmetleri kalem kalem anlatan Başkan Gökçek, Fen İşleri Daire Başkanlığınca bu dönemde Bala'ya 174 bin ton asfalt döküldüğünü söyledi. Gökçek, 2 yıl içinde de bölgede yolu yapılmayan tek bir köyün kalmayacağı müjdesini verdi. Bala'da 79 kilometre yol bakım ve açımının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:



"Bala Belediyesi Düğün Salonu yaptık. Yeni bir otopark ile Bala Pazar Yeri ve festival alanının yapımını gerçekleştirdik. Yeni bağlantı yolları yaptık, Bala Hacıbekir Köprüsü ve Bala Havlun Köprüsü'nün de yapımı devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda buraları da tamamlayacağız."



"187 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi"



ASKİ'nin 187 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşediğini vurgulayan Başkan Gökçek, "3 bin 200 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile bir tane paket içme suyu arıtma tesisi yapıldı. 1 adet içme suyu deposunun yapımı gerçekleştirildi, 16 köyümüze de klorlama tesisi yaptık. İlçede kullanılmak üzere 6 adet araç aldık. Bir de hizmet binası inşa ettik" dedi.



İlçenin çevresi ve doğasının daha güzel olması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 32 bin adet çiçek, 296 bin adet çalı grubu dikildiğini anlatan Gökçek, 11 bin 145 adet de yetişkin ağaç dikildiğini kaydetti. Başkan Gökçek, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından 777 tane kent mobilyasının gerek merkeze, gerekse de köylere yerleştirildiğine dikkat çekerek, "13 tane okul, kamu ve caminin çevre düzenlemesini yaptık. 202 adet oyun grubunu köylere ve merkezlere yerleştirdik. Bir konak yapımı ile bir cami bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Menekşe Parkı'nı da bildiğiniz gibi 2014'te hizmete açmıştık" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere karşılıksız olarak destek sağlandığını hatırlatan Başkan Gökçek, "Bala'ya 1 trilyon 246 milyarlık karşılıksız yardım yaptık. 31 ton yem bitkisi ve tohum desteği verdik. 218 tane merinos ve Akkaraman koyununu köylülerimize dağıttık. 3 bin 996 tane meyve fidanı ve ceviz verdik. 18 ton kavussuz arpa desteği sağladık. 180 tane arılı kovanı ve arıcılık malzemesi dağıttık" dedi.



Bala ilçesinde gerçekleştirilen sosyal yardımlar hakkında da bilgi veren Başkan Gökçek, "5 bin 278 aileye 79 bin 70 koli gıda ile 5 bin 419 aileye birer ton kömür dağıttık. 2 bin 662 çocuğa bot, kaban ve kırtasiye yardımı yapıldı" diye konuştu.



Kentin ortasına bir adet dekoratif saat ile led ekranı yerleştirdiklerini ifade eden Başkan Gökçek, ayrıca 5 kapalı durak ile 96 trafik işaret levha yapımı ve 6,5 kilometre de yol çizgisi yapıldığını söyledi.



"Bala'ya hizmetlerimiz devam edecek"



Bala'ya 2017 ile 2018 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve yapılacak olan hizmetleri de anlatan Gökçek, şu bilgileri verdi:



"4 milyon metreküp kapasiteli Çavuşlu Göleti'nin yapımı devam ediyor. Bala'nın alternatif su ihtiyacını karşılaması için hizmet verecek. 50 km içme suyu hattı 2018 yılı içinde tamamlanmış olacak. 20 kilometre uzunluğunda atık ve yağmursuyu hattını da 2018'de tamamlanmış olacak. 3 adet yeni paket arıtma tesisi yapılacak. Yapılacak olan su depoları, içme suyu kuyuları ve mevcut arıtma depolarının kapasiteleri artırılacak. Yapılan yatırımlarla Bala'nın su ihtiyacı garanti altına alınmış olacak. Kesikköprü, Avşar ve Kılıçlar mahallelerine 3 adet köy konağı yapıyoruz. Ahiboz'da mezbaha yapılıyor, bu da 3 ilçeye birden hizmet verecek. Bala'nın meşhur bulguru için de bir paketleme tesisi planlıyoruz. İnşallah Temmuz ayında hizmete açacağız."



Referandumda neden "evet" denilmesi gerektiğini ekonomik, sosyal ve siyasi örnekler vererek açıklayan Başkan Gökçek, bugünkü istikrarın sürmesi için, güçlü ve kalkınmış bir Türkiye için cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam edilmesi gerektiğini söyledi. Gökçek, konuşmasının ardından eski Bala Belediye Başkanı İbrahim Gürbüz'ün mezarını ziyaret ederek, Fatiha okudu. - ANKARA