Başkan Gezer'den AK Parti Bağlar teşkilatına teşekkür



DİYARBAKIR - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, referandum sürecince büyük bir özveriyle çalışan ilçe teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Anayasa değişikliği referandumdan zaferle çıktıklarını ve bu zaferi kimsenin gölgeleyemeyeceğini ifade eden Gezer, bunu teşkilat olarak başardıklarını söyledi. Bağlar ilçesinin zor bir ilçe olduğunu ifade eden Gezer, "Özellikle kadın kollarımız kapı kapı dolaştı. Meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, gençlik kollarımız, hepimiz birlikte el birliğiyle her yere gittik. 37 köyümüzün 37'sine de gittik. Bu bir ekip işiydi. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Özveride bulunup, hiçbir şekilde bir oyumuzun çalınmamasının önüne geçtiniz. Bu defa AK Parti'nin sandıklarında bir kişi değil, birden fazla kişi vardı. Bunu teşkilat olarak başardık. Bağlar ilçesi zor bir ilçemizdir. Bu zorluklar içinde el birliğiyle hepimiz bu sistem değişikliğine el birliğiyle katkıda bulunduk ve şu an yüzde 51'in üzerinde oy alarak sistem değişikliğine geçilmiş durumdadır" dedi.

"Çıkan sonuçtan batı da cevabını aldı"

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, referandumda evet çıkmasıyla bütün terör örgütlerinin bir kez daha yenilgiye uğradığını belirterek, özellikle Avrupa ülkelerinin sonuç ile cevabını aldığını söyledi. Gezer, "Millet geleceğine sahip çıktı. çoğunluk 'Evet' dedi. Millet iradesini sandıkta göstermiştir. Bunu kabul edip saygı duymak lazım. Batı üzerimize geldi. Bakanlarımıza yapılanları gördünüz. Bu çıkan sonuçtan batı da cevabını aldı. Biz ülke olarak kenetlendik. Bu güzel bir görüntüdür. Bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. AK Parti'nin gerekli bir parti olduğu görüldü. 2019'a kadar 'Hayır' diyenleri de kazanmalıyız. Dışlama olmayacak. Zaten bu mevcut sistemin ne kadar doğru olduğunu onlar da görecek. Bunları daha da anlatmamız lazım. 2019'a daha güçlü bir şekilde girmemiz gerekiyor" diye konuştu.