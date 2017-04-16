Başkan Gevrek ve Futbolcular Oyunu Kullandı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'da oy verme heyecanı yaşandı.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, takım kaptanı Sedat Ağçay, defans oyuncuları Yiğitcan Erdoğan, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar ve kaleci Hakan Cambazoğlu vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gittiler.



Oylarını Kale Kıyıcak Köyü, Tahsin Başdemir İlköğretim Okulu'nda kullanan Başkan Gevrek ve futbolcular, referandum sonuçlarının Türkiye'ye güzellikler getirmesi temennisinde bulundular.



Gevrek ve futbolcular daha sonra köylülerle hatıra fotoğrafı çektirdiler. - MALATYA