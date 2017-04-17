Başkan Geriter'den Referandum Değerlendirmesi

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter, 16 Nisan günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliğiyle ilgili değerlendirme de bulundu.



MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, 16 Nisan günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliğiyle ilgili değerlendirme de bulundu. Halk oylaması süreci sonrasında toplumsal dayanışma içerisinde olunması gerektiğini söyleyen Geriter, "Halk oylaması sonucu hangi yönde olursa olsun, şimdi daha güçlü bir Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır. Ekonomik sorunlarımızın milli iradenin tecelli ettiği bu sonuçlar neticesinde eskisine nazaran daha hızlı bir iyileşme göstereceğini düşünmekteyiz. Bu sorunların hızlı bir biçimde çözülmesi, ekonomik anlamda daha güçlü bir Türkiye'ye işaret etmektedir. Dünya ekonomisinin içinden geçmekte olduğu bu belirsizlik döneminde bir takım risklerle karşı karşıya olmakla birlikte, ülkemiz güçlü makroekonomik dengeleri ve genç insan kaynağıyla büyük fırsatlara da sahiptir. İstikrarın sağlanması için, enflasyonun tekli hanelerinin minimum düzeyine hızla ve kalıcı olarak indirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için alınacak önlemleri kararlılıkla destekliyoruz. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası ekonomik ortamımıza güven ve güç kaynağı teşkil edecek yapısal reformların hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalara tam destek veriyoruz. Bu noktada KOBİ'lerin verimlilik ve finansman ihtiyaçlarına destekler verilmesi, dünya üzerinde ekonominin gücünü belirleyecek olan Sanayi 4.0 Devrimi ve dijital teknolojik dönüşümle uyum arz eden somut hedeflere yönlenmesi, gıda, turizm, enerji sektörlerinde ilerleyici ve iyileştirici yönde bütüncül bir eylem planının hazırlanıp devreye alınması, serbest, sürdürülebilir ve öngörülebilir piyasa hedefli reformların hayata geçirilmesi, İşsizlik ile mücadele için gerekli eğitim hizmetlerinin arttırılması ve bu yönde devlet desteklerinin ilerleyerek devam etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Demokrasinin en güzel meyvesi olan halk seçimlerinin, önümüzdeki günlerde ülkemizi ekonomik anlamda daha müreffeh bir hale getireceğine inancımız tamdır" dedi. - MANİSA