Başkan Genç, Site Sakinlerine Projelerini Anlatı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Belediye olarak ilçenin hastane hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Bahçeyaka Mahallesi Öz Aydeniz sitesi sakinleriyle buluştu. Seçim öncesinde vaat ettiği projelerin neredeyse tamamını hayata geçirdiklerini söyleyen Genç, "İlçemizin en büyük ihtiyacı hastaneydi. Bunun için çalmadığımız kapı kalmadı. Ama baktık ki olmuyor, bu kez kolları sıvadık ve belediye imkanlarıyla hastanemizi yapmaya başladık. 10 ayda tamamlayıp 2018 yılında açılışını yapacağız. 11 Mahallemize 12 tane çok amaçlı kapalı pazaryeri yaptık, Ekolojik kreşi bitirme aşamasındayız, 400 kilometrenin üzerinde yeni yol açtık, 2 bin kişilik Türkiye'nin ilk Müze konseptli Camisini yapıyoruz. Gençlerimiz için İlçemizin ilk Gençlik Merkezi'nin inşaatı halen devam ediyor" dedi.



Yeni Otogar Döşemealtı İlçemize yapılacak



Antalya'da yaşayan herkesin Döşemaltı ilçesine yatırım yapmak ve ilçeden bir ev almak istediğini anlatan Başkan Genç, "Artık kentin en büyük cazibe merkezi Döşemealtı. Şehirlerarası Otobüs Terminali buraya geliyor. Otogar alanını bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis ettik. Artık kentin dağıtım noktası olacağız. Bununla birlikte ulaşım master planı değişecek. İlçeye ulaşım çok ama çok kolay hale gelecek. Doğalgazın ilçemize gelebilmesi için de adeta seferber olduk. Meclisten gerekli kararları çıkardık Yeşilbayır Mahallemizde uygulama başlıyor. Kısa sürede tüm ilçe Doğalgaz ile tanışacak" diye konuştu.



Referandum da oyunuza sahip çıkın



Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Genç'ten sitelerinin yanında bulunan parkın artık yetmediğini daha büyük bir park yapılmasını istedi. Talepleri not alan Başkan Genç, hemen çalışma yapılacağını uygun alana park yapılacağını söyledi. Yine hız kesici kasis taleplerini ise UKOME ile görüşeceğini söyleyen Başkan Genç, 16 Nisan tarihinde yapılacak Referandum da herkesin sandığa gitmesini ve Gazi Meclise sahip çıkmalarını istedi. - ANTALYA