Başkan Genç, Mardinli Çocuklarla Buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün isteğini gerçekleştirmek üzere Trabzon'a gelen Mardinli çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.



Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklarla bir araya gelen Başkan Genç, şehit kaymakamın hayalini gerçekleştirmekten son derece mutlu olduklarını aktardı.



Genç, "Mardin'in bütün ilçelerinden öğrencilerimizle birlikteyiz. Trabzon-Mardin kardeşliğini bir kez daha göstermiş olduk. Bu, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere, kardeşliğimize halel getirmek isteyenlere verilen en büyük cevaptır." ifadelerini kullandı.



"Bu topraklar üzerindeki asil millete, etnik kökeni, inancı ve meşrebi ne olursa olsun Allah bir ve beraber olmayı nasip etsin." ifadesini kullanan Genç, şunları kaydetti:



"Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Bu toprakları bağımsız vatan yapabilmek adına Çanakkale'ye Mardin'den ne kadar asker gitmişse Trabzon'dan da o kadar gitmiş. Diyarbakır'dan da gitmiş, Edirne'den de gitmiş. Dedelerimiz, beraber mücadele edip bu toprakları bağımsız bir vatan olarak bize emanet etmiş. Bu emaneti ilelebet hep beraber muhafaza edeceğiz. Bu manada bu birlikteliğin çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum."



Mardin'in Türkiye için bütün yönleriyle en önemli şehirlerden biri olduğunu kaydeden Ortahisar Belediye Başkanı Genç, şöyle devam etti:



"Bu ülkenin medeniyetine kattığı anlamlar ve inançların merkezi olması itibarıyla çok önemli örnek illerimizden bir tanesidir. O nedenle Trabzon-Mardin buluşması ve birlikteliği ayrı bir anlam ifade edecek. Ben inanıyorum ki ilerde yönetici sıfatı olacak bu kardeşlerimiz bu birlikteliği devam ettirecekler. ve inanıyorum ki bu etkinlik ülkemizin birlik ve beraberliği adına çok önemli bir örnek olacak."



Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayali olan Mardinli çocuklara Trabzonspor maçı izlettirmek için Ortahisar Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Artvinliler Derneği ve Kızıltepe Trabzonsporlular Derneği'nin işbirliği ile davet edilen çocuklar, üç gün boyunca Trabzon'un tarihi, turistik mekanlarını gezecek ve Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını izleyecek.