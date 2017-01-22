Başkan Genç, Mahalleleri Tek Tek Dolaşıyor

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karlık ve Bulak mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara belediyenin yapmış olduğu proje ve hizmetlere ilgili bilgiler veren Başkan Genç, başkanlık sistemini de ana hatlarıyla anlattı.



Bütün belediyelerin çok gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, buna rağmen şehrin önemli altyapı sorunlarının bulunduğunu belirten Başkan Genç, "Buraya sizinle istişare etmeye geldik. Neler yaptık, neler yapamadık, neler yapacağız bunları anlatmak istedik. Cenab-ı Allah şu anda Türk milletinin ve İslam ümmetinin başına Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider nasip etti. Bize de onun hizmet kervanında yer almayı nasip etti. Şehrimizde hala önemli altyapı sorunlarımız var. Ama artık bu dönem bunları bitirelim diyorum. İnşallah vazifemizi bitirirken bin 800 kilometrelik yol ağımızda herhangi bir yol problemi kalmayacak. Bu mahallemizde 2 bin 488 ton asfalt sermişiz. Biz bu çalışmaları yaparken tabii ki eksikliklerimiz de olacaktır. Sizler daha iyi hizmetlere layıksınız. Çünkü memleketimiz şu anda sizlerin sayesinde milli bir mücadele veriyor. ve önümüzde de gecesini gündüzüne katan bir Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.



Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde başkanlık sistemine değinen Genç, Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapıldığı 1950 yılından itibaren 67 yılda 65 hükümet kurulduğunu belirterek, başkanlık sisteminin gelmesi halinde hükümet değişikliklerinin önüne geçileceğini ve Türkiye'nin siyasi istikrara kavuşacağını söyledi.



"Başkanlık sistemiyle beraber sürekli istikrarlı bir hükümetin olması isteniyor"



Başkan Genç başkanlık sistemiyle ilgili olarak, "Ülkemizde 1950 yılından beri seçimler yapılıyor. 1950 yılından bugüne kadar 67 sene geçmiş. Bu 67 senede 65 tane hükümet kurulmuş. Şu anki hükümet 65. hükümet. Bu olağanüstü bir şey. Eğer normal şartlarda işleseydi bu ülkede bu zaman diliminde 14 hükümet kurulması gerekirdi. Bu kadar hükümetin kurulması demek, 65 defa durmak demektir. Biz sürekli durduk. Gittik, yine durduk. Bazen de durdurdular. Bu topraklarda güçlü bir ülke istemiyorlar. Bu coğrafyada hakim bir Türkiye istenmiyor. 1960'ta durdular bizi. O nedenle İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Almanya ve Fransa ki yerle yeksan olmuşlardı, bizi gelip solladılar. Yunanistan bile bizi gelip solladı. Başkanlık sistemiyle beraber sürekli istikrarlı bir hükümetin olması isteniyor. Asla rejim falan da değişmiyor. Yine seçimle, demokrasiyle yönetileceğiz. Halkımız 5 yılda bir seçime gidecek. Görevini yapmayanlar varsa bunların alternatifini getirecek. Bizi durdurmak isteyenlere karşı daha istikrarlı ve kuvvetli bir hükümet sistemi oluşacaktır. Yine parlamento cumhurbaşkanını denetleyecek. Farklı bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, onu silmek lazım. Bunu cumhurbaşkanının şahsına endekslemek istiyorlar. Asla bunu Recep Tayyip Erdoğan gibi bir şahsiyetin meselesi olarak düşünmeyin. Bu mesele ülkemizin siyasi istikrara kavuşması meselesidir. Cumhurbaşkanımızın böyle bir makama tenezzülü bile olamaz. Onun ancak hizmet tenezzülü olabilir. O nedenle de şu anda bizi yönetenlere bir moral ve motivasyon vermemiz lazım. Karşılığını da hizmet olarak alıyoruz zaten. Öyle görülüyor ki bir iki sonra bir sandık gelecek ve yine fark yaratacak bir şekilde oradan bir sonuç elde edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Genç'e her iki mahallede de AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, ilçe başkan yardımcısı Hasan Basri Hatipoğlu, belediye başkan yardımcıları Firar Bayrak ve Kemal Çoban eşlik etti. - TRABZON