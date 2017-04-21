Başkan Genç, Koltuğu 6 Yaşındaki Uygar'a Bıraktı
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kendisini ziyarete gelen kreş öğrencilerini ağırladı.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kendisini ziyarete gelen kreş öğrencilerini ağırladı.
Kreş öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Genç, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini ziyarete gelen minik misafirlerini odasının kapısında karşıladı.
Başkan Genç ile sohbet eden kreş öğrencileri daha önceden hazırladıkları şiirleri okudu. Minik ziyaretçileriyle tek tek ilgilenen Başkan Turgay Genç, koltuğunu 6 yaşındaki Uygar Büyükkara isimli öğrenciye teslim etti. Büyükkara koltuğa oturur oturmaz ilk talimatını Özel Kalem Müdürlüğüne verdi. Kreşlerinin önüne Atatürk büstü evlerinin önüne ise çocuk parkı isteyen minik Başkan, ileride Belediye başkanı olmak istermisin? sorusuna, "Ben büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Hem pastaları seviyorum hem de yapması çok eğlenceli" yanıtını verdi. - ANTALYA