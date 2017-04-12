Başkan Genç, Gece Gündüz Yeni Sistemi Anlatıyor
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gece-gündüz yaptığı mahalle ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatıyor.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gece-gündüz yaptığı mahalle ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatıyor.
İlçedeki Sanayi, Değirmendere, 2 ve 3 Nolu Bostancı mahallelerini ziyaret eden Başkan Genç, anayasa değişikliğiyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak altyapının oluşturulduğunu belirtti. Mevcut anayasanın Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamadığına vurgu yapan Başkan Genç, "Türkiye'de yönetim sistemi sorunu sadece AK Parti'yle gündeme gelen bir konu değil. Rahmetli Demirel, Özal, Erbakan ve Türkeş'in değişik zamanlarda başkanlık sisteminin gelmesiyle ilgili değerlendirmelerine şahit oluyoruz. Başkanlık sistemi ilk kez bugün gündeme gelen bir şey değil. İlk kez bunu AK Parti'de gündeme getirmedi. Peki, şimdi neden rahatsız oluyorsunuz? Bunu muhalefete sormak gerekli. Sırf bu sistemi AK Parti gündeme getirip referandum a sunduğu için mi buna itiraz ediyorsunuz. Bunu halka açıklayın. İlk önce neye karşı çıktığınızı bir anlayalım. Herkes şu anda Türkiye'nin mevcut parlamenter sistemle yönetilemeyeceğinde hem fikir. Bu krizlere gebe bir sistem. Olası bir koalisyon durumunda AK Parti döneminde elde edilen tüm kazanımlar bir bir kaybolacak. Ülkemizde 15 yılda ekonomide, sağlıkta, eğitimde, altyapıda ne büyük devrimler yaptığımızı hepiniz şahit oldunuz. AK Parti iktidarında Trabzon'a gelen bu yatırımları kim imkan edebilir. Yapılanlar ortada. Hastaneler, adliyeler, okullar, yollar, tüneller. Bütün bunları kim hayata geçirdi?" dedi.
"Şahıslarla ilgili bir mesele değil"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla ilgili bir sistem olmadığını dile getiren Başkan Genç, "Bu sistem kendisini Türkiye'ye vakfetmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a münhasır bir sistem değildir. Bu sistem geleceğe daha sağlam ve güçlü bir ülke olarak adım atmasıyla ilgili bir sistemdir. Cumhurbaşkanımız bu sistemi kendisi için istemiş değil. Herkes ölümlü, o da bir gün vefat edecek. Ama istiyor ki Türkiye'ye kalıcı, hükümet krizlerini sona erdiren bu sistemi getirelim. Ülkemiz sürekli bir istikrara kavuşsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede istediği her makama ulaştı. On yıl Başbakanlık yaptı. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Şu anda bile halk desteği sayesinde istediğini yapabilme gücü olan Cumhurbaşkanımız niye böyle bir sistemi kendisi için istesin. O istiyor ki Türkiye, kısır siyasi çekişmelerle, polemiklerle zaman kaybetmesin. Proje ve yatırımlar hızlı bir şekilde hayata geçirilebilsin" şeklinde konuştu. - TRABZON