Başkan Genç, Banka Müdürlerinin Kahvaltısına Katıldı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Başkan Yardımcısı Naci Alın ilçede faaliyet gösteren banka müdürlerinin düzenlediği kahvaltıya katıldı.



Banka müdürlerinin ev sahipliğinde yapılan kahvaltıya ilçe Kaymakamı Mehmet Baygül, kamu kurumlarının ilçe müdürleri, Kaymakamlık idari amirleri ile Döşemealtı Sanayici İş adamları Derneği (DÖSİAD) Başkanı Gültekin Gencer katıldı.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kamu kurumlarının ilçe müdürleri, belediye ve Kaymakamlık birim amir ve müdürleri ile banka müdürlerine kahvaltı daveti düzenlemiş, ardından da geleneksel hale getirilmek istenen kahvaltı etkinliğinde Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül ev sahipliğinde yapılmıştı. Üçüncüsü düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bu kez ev sahipliğini ilçede faaliyet gösteren özel ve devlet bankalarının müdürleri yaptı.



Döşemealtı ilçesinin kalkınması ve daha modern ve yaşanabilir yer haline getirilebilmesi için tüm kurumlarla ortaklaşa çalışıldığına değinen Belediye Başkanı Turgay Genç, "Banka müdürü dostlarımıza nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederim. İlçemizin çok daha ileri seviyelere getirilmesi için bankalarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bölgede yatırım yapmak yada buraya yerleşmek isteyen vatandaşlarımıza gerekli desteğin ve kolaylığın sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.



Kahvaltı etkinliği birlikte hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ANTALYA