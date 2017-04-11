Başkan Genç: "Antalya'nın En Büyük ve Güçlü Yatırımlarını Alıyoruz"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, S.S. 36 nolu Döşemealtı Yeniköy Organize Sanayi Kamyoncular ve Çekiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı.



Çıplaklı Mahallesinde bulunan kamyon garajında verilen kahvaltıya Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yörük, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel, Esnaf Odaları Yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Döşemealtı İlçesi, sosyal ve ekonomik olarak büyüyor



Kahvaltıda Başkan Genç, ilçenin hızla büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çekerek, "Antalya'nın en büyük ve güçlü yatırımlarını alıyoruz. Şehirlerarası Otobüs Terminali buraya taşınıyor, Ayrıca yine Hipodrom ihalesi tamamlandı. Bizde Belediye olarak ilçeye bugüne kadar görmediği tüm hizmetleri getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin sorunları benim sorunum. Hiç bir esnaf ve şoför kardeşimin sıkıntı yaşamasını istemem. İyi ki sizlerle birlikte mesai yapıyorum" dedi.



Antalya'nın Parlayan Yıldızı



AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, "Büyükşehir Belediye Meclisinde 5 yıl Turgay başkanım ile birlikte görev yaptık. Hiç bir siyasi parti gözetmeksizin Antalya'nın ve Döşemealtı'nın gelişmesi için çalışma yapıyor. Döşemealtı Belediye Başkanı seçildikten sonra da yatırımlar ve hizmetleri arttı. Ben daha öncede söyledim. Esnaf arkadaşlarım Döşemealtı'na yatırım yapsın. Çünkü ben de Döşemealtı'na yatırım yapıyorum. Burası Antalya'nın parlayan yıldızı. İlçede 2 bin 800 civarında esnaf arkadaşımız var. Belediye ile ilgili hiç bir sorun yaşamıyorlar. Biz Başkanımızı hiç bir sorun için aramıyoruz. Çünkü o bizden önce çözüyor. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Programın sonun da Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan Nar Masa ekibi tarafından kamyoncu esnafına ve davetlilere Döşemealtı Belediyesi'nin aylık gazetesi dağıtıldı. - ANTALYA