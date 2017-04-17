Başkan Genç, 3 Yılda Yapılan Çalışmaları Anlattı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 3 yılda yapılan çalışmaları anlattı.



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Mahalle Toplantıları kapsamında Çıplaklı Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı TOKİ'de vatandaşlarla buluştu. Emekliler Kahvesi bahçesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan TOKİ sakinlerine, belediyenin biten, devam eden ve planlanan çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Genç, daha sonra da sorunları dinleyip not aldı. Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Zafer Yörük, Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Bahşi, Arzu Yıldırım, Ahmet Şimşek, Sami Altun, Ahmet Küçüktekin ve Belediye Bürokratlarının hazır bulunduğu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.



Döşemealtı'na kazandırılan projelerle ilçenin cazibe merkezine dönüştüğünü söyleyen Başkan Genç, "Sizlerin de bildiği gibi Döşemealtı ilçemizin ilk kent meydanını yaptık ve hizmete açtık. 11 Mahallemize çok amaçlı kapalı pazaryeri kazandırdık. Vatandaşımız evine, işyerine rahatlıkla ulaşsın diye 500 kilometreye yakın yeni yol açtık. Gençlerimiz için Döşemealtı'nın ilk Gençlik Merkezi'ni projelendirdik ve inşaatına başladık. Çocuklarımızın trafik kurallarını uygulamalı öğrenebilmesi için Antalya'nın en iddialı Trafik Eğitim Parkı'nı yapıyoruz. Halkımızın sanatsal etkinliklerden faydalanabilmesi için Döşemealtı Halk Tiyatrosu'nu kurduk. Her hafta ücretsiz olarak hem çocuklarımız hem de yetişkinler için ücretsiz oyunlar sahneleniyor" dedi.



Çıplaklı Mahallesi'nde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk ekolojik kreşinin bitme aşamasına geldiğini de sözlerine ekleyen Başkan Genç, "Çıplaklı Mahallemizin yolunu yeniden düzenledik, yayaların ulaşımını kolaylaştırmak için çift taraflı kaldırım yaptık. Yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı TOKİ'de sosyal yaşama destek olmak için park, yeşil alan ve çevre düzenlemesi yaptık, Emekliler Kahvesi'ni açtık. Antalya'nın en fazla proje üreten belediyesi olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA