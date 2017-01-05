Başkan Fırat: Dezavantaj Ortadan Kalkacak

'Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu' 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve ESOB Başkanı Rasim Fırat, kanun sayesinde esnafın krediye ulaşmasının daha kolay hale geldiğini bildirdi.



Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, KOBİ'lerin ticari faaliyetleri için gerekli finansı, bankalar aracılığı ile kredilerden sağladıklarını anımsattı. Bugüne kadar yapılan uygulamada özellikle kredi karşılığı talep edilen teminatların, KOBİ'lerin finansmana erişiminde zorluklar oluşturduğunu dile getiren Başkan Fırat, "Bu durum KOBİ'lerin büyük işletmeler karşısında rekabet açısından dezavantajlı duruma düşmesine neden oluyordu. Ancak 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren 'Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu' ile bu olumsuzluk giderildi. Böylelikle KOBİ'ler için, esnafımızın, rekabet açısından, büyük işletmeler karşısındaki dezavantaj ortadan kalktı. KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, rekabet güçlerinin artırılması ülkemiz ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi. Başkan Fırat ayrıca esnafın taşınır varlıklarını teminat göstermek suretiyle finansmana daha kolay erişme imkanı bulacağını ve faaliyetlerini daha dengeli - istikrarlı bir şekilde yürütebileceğini kaydetti. - ERZURUM